В ООН підтвердили загибель 1480 людей через війну Росії проти Україні

Через війну Росії проти Україні загинули 1480 цивільних людей, ще 2195 поранені. Такі дані станом на 4 квітня опублікувало Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.

Водночас в ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень потребують підтвердження. Це стосується, зокрема, таких населених пунктів – Маріуполь і Волноваха (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна (Луганська область), і Бородянка (Київська область).

Станом на 24 березня ООН підтвердила загибель щонайменше 1081 цивільного.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».