З початку повномасштабної війни РФ проти Україн загинули 165 дітей – ОГП

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 165 дітей, 266 дітей зазанали поранень різного ступеня тяжкості, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

«Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують: цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 77, Донецькій – 78, Харківській – 61, Чернігівській – 49, Миколаївський – 35, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – вказали у відомстві.

Зокрема, 4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами Росії міста Миколаєва загинула дитина.

«Стало відомо, що під час окупації смт Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл, в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі. Також у м. Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина», – йдеться у повідомленні.

Крім того, через бомбардування та обстріли було пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.