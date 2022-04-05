Майже 90% київських школярів відновили навчання дистанційно – КМДА

268 тисяч київських учнів або майже 90% школярів приєдналися до дистанційного навчання у столичних закладах середньої освіти, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Багато київських школярів перебувають за межами Києва, але вони мають змогу долучатись до онлайн навчання», – розповів Мондриївський.

Він заявив, що воєнний стан впливає на навчання, зокрема повітряні тривоги, які лунають під час занять, але навчальний процес триває.

Освітній процес влаштовано «максимально м’яким» для учнів, каже Мондриївський.

«У першу чергу, діти не мають відчувати тиску, а цього досягаємо через уникнення негативних оцінок та зменшення навантаження у вигляді домашніх завдань. Також необхідно врахувати і те, що на сьогодні не всі викладачі можуть також повноцінно надавати матеріал відповідно до освітнього плану, тому ми закликаємо учнів і батьків звернути увагу на безкоштовні всеукраїнські сервіси, де транслюються уроки з основних дисциплін», – зазначив посадовець.

Він повідомив, що рішення про закінчення навчального року (терміни та умов) буде ухвалене згодом.

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам самостійно визначити день завершення освітнього процесу у нинішньому навчальному році.