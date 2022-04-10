«Їх вбивали за те, що були українцями», – таку фразу сказав очільник Нацполіції Київської області після оглядин братської могили у Бучі, яка з’явилася за час російської окупації міста. Масове захоронення цивільних виникло поблизу місцевої церкви. Наразі там нараховано щонайменше 67 жертв, більшість віком від 40 до 60 років. Чимало неопізнані. Від декого з людей залишилися лише фрагменти тіл, повідомили у Генпрокуратурі. Задля слідчих експертизи українські правоохоронці провели їхню ексгумацію. Шукають докази ймовірних російських воєнних злочинів. За версією слідства, збирати трупи цивільних із вулиць, російські військовослужбовці спершу дозволяли лише одному комунальникові. Обстріли при цьому не припинялися. Загалом, за даними Нацполіції, у місті з 1 квітня виявили 195 вбитих.