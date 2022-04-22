Супутник зафіксував ще одну братську могилу на схід від Маріуполя, у селі Виноградне – «Схеми»

Супутник зафіксував ще одну братську могилу поблизу Маріуполя – поруч із кладовищем окупованого села Виноградне, яке знаходиться у 5-6 кілометрах від міста. Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода). У коментарі журналістам влада Маріуполя повідомляє, що отримувала повідомлення від жителів про ще одне ймовірне місце масового поховання у цьому селі – загиблих внаслідок регулярних обстрілів російською армією.
Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.
Відповідно до супутникового знімку Planet за 20 квітня розмір місця масового поховання збільшився (став 45 на 25 метрів).
Про те, що поруч із кладовищем села Виноградне під час окупації російськими військовими з’явилася братська могила місцевій владі, повідомили жителі – після публікації «Схем» про зафіксовану супутником 300-метрову братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш. Цю інформацію «Схемам» передав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Він вважає, що там можуть бути тіла сотень загиблих – переважно з лівобережної частини Маріуполя.
«Там вони ховають місцевих мешканців, яких ворожа російська армія вбила літаками, артилерією. Коли розпочались запеклі бої у місті після 20 березня, то тіла з вулиць вже прибирати ми змоги не мали… За попередніми даними в місті Маріуполь було вбито більше 20 тисяч місцевих жителів», – розказав Вадим Бойченко.
Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.
Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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