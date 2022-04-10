На Харківщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей, є постраждалі – Синєгубов

Протягом попередньої доби російські війська обстріляли Харків понад 60 разів, заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 10 квітня.

«За минулу добу російські війська нанесли близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, Центр міста. Внаслідок обстрілів, на жаль, дев’ять постраждалих», – заявив він.

Крім того, обстрілів зазнало місто Дергачі та його район:

«Двоє людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує «воювати» з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має», – прокоментував голова ОДА.

За даними Синєгубова, з міста Лозова Харківської області евакуювали 20 тисяч людей.

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Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».