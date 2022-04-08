На Донеччині «фактично цілодобові» обстріли, війська РФ готуються до масованого наступу – голова ОВА

Російські війська здійснюють постійні обстріли населених пунктів Донецької області, які розташовані на лінії розмежування, готуючись до ескалації і масованого наступу, заявив на брифінгу 8 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За останній тиждень збільшилася кількість евакуйованих із міст на Донеччині.

«Евакуація відбувається і з Авдіївки, Вугледара, Мар’їнки, Курахове, зі всіх населених пунктів вздовж лінії розмежування. Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо – Авдіївка, Вугледар… Ворог готується до масованої ескалації і до масованих наступів», – сказав Кириленко.

Він додав, що загарбники «обстрілюють все: всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру».

«Хто б як не сприймав мої заклики про те, що необхідно виїжджати, – ворог не зупиниться ні перед чим... Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, авіація – виключно застосування проти місцевого мирного населення», – наголосив голова ОВА.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок цього, за даними голови ОВА, загинули 39 людей, 87 – поранені.