Словаччина передала Україні систему ППО С-300 – прем’єр

Словаччина надала Україні систему ППО С-300, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який нині перебуває в Києві.

«Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ хоробро захищає свою суверенну країну і нас також. Наш обов’язок – допомогти, а не сидіти й ігнорувати втрату людських життів внаслідок агресії Росії», – написав Геґер у твітері 8 квітня.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

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Москва стверджує, що атакує винятково українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

У відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію.

Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що країни НАТО направили Україні радянські системи ППО з діапазоном висот менше, ніж С-300, але здатні збивати крилаті ракети.