Із Лозової виїхали близько 20 тисяч людей – голова Харківської ОДА

Евакуація з Лозової на Харківщині триває, повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 10 квітня у своєму телеграмі.

«Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей. Хочу подякувати за це місцевому самоврядуванню і особисто меру, який щодня працює над цим питанням, розуміючи можливу небезпеку, яка може прийти до Лозової», – повідомив Синєгубов.

Він повідомив також, що українські військові знищили велику колону російської військової техніки та живої сили, яка прямувала в бік Ізюма.

Крім того, Збройні сили завершили зачистку села Вільхівка – Синєгубов повторив дані військових про виявлене масове поховання російських солдатів.

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Синєгубов повідомив про початок евакуації з міста Лозова 3 квітня через загрозу загострення бойових дій у регіоні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.