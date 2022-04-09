Гуманітарними коридорами 9 квітня вдалося евакуювати понад 4,5 тисячі людей – ОП

Завдяки роботі гуманітарних коридорів із прифронтових та окупованих міст України 9 квітня вдалося евакуювати 4532 людини, повідомив увечері в суботу Офіс президента України.

Зокрема, із підконтрольних українській владі міст Луганщини (Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Сіверськодонецьк, Кремінна) вдалося вивезти 578 людей.

«Автобуси для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки окупаційні війська відмовилися пропустити їх за попередньо погодженим маршрутом. Завтра буде повторна спроба дістатися цих міст для евакуації наших громадян», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня влада закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».