Вокзал Краматорська зупиняє роботу через пошкодження, евакуація продовжиться з інших міст – УЗ

Залізничний вокзал у Краматорську на Донеччині тимчасово зупиняє свою роботу через обстріл і пошкодження 8 квітня, евакуація населення з Донецької і Луганської областей продовжиться зі станцій у Слов’янську, Покровську і Новозолотарівці, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця», попри жахливу атаку ворога на краматорський залізничний вокзал, яка сталася 8 квітня, продовжить евакуацію з Донбасу. Донецька та Луганська ВЦА спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю – зараз саме час це зробити, адже обстріли стають дедалі інтенсивнішими», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» додали, що зважаючи на зростаючу кількість атак РФ по цивільних об’єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень навколо вокзалів, розділення потоків пасажирів.

Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 8 квітня, де близько чотирьох тисяч громадян очікували евакуації, загинули 52 людей, серед них – п’ятеро дітей, понад сто – поранені.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.