На 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Запоріжжі й Донбасі – Верещук

В Україні на 9 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих від російського вторгнення, у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, повідомила віцепрем’єрка – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема, за її словами, з Маріуполя до Запоріжжя запланована евакуація на власному транспорті. Погоджено коридор із Бердянська до Запоріжжя, яким можна буде рухатися на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя.

Із Токмака до Запоріжжя передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вулиця Шевченка, 5.

Із Енергодара до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

Із Мелітополя до Запоріжжя евакуація відбуватиметься на власному транспорті.

«Також ведемо перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина № 10», – повідомила Ірина Верещук.

У Луганській області передбачені такі евакуаційні маршрути:

із Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28

із Лисичанська до Бахмута. Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

з Попасної до Бахмута. Місце збору – вулиця Первомайська, 42

із Рубіжного до Бахмута.

із Гірського до Бахмута. Місце збору – вул. Гагаріна, 13.

«Усі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку російських окупаційних військ», – сказала Верещук.

Напередодні в уряді повідомили, що через гуманітарні коридори 8 квітня вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей.

Влада закликає жителів Харківської, Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.