Верещук: сьогодні вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що сьогодні вдалося евакуювати 6665 людей, більшість з них – жителі Запорізької області. Про це вона повідомила у своєму телеграмі.



За її даними, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей: 1614 – маріупольці, 3544 – жителі міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь Енергодар, Оріхів, Гуляйполе).

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 507 людей.



Натомість у Мелітополі вже добу окупаційні війська утримують вилучені 8 автобусів для евакуації, ведемо перемовини, інформує міністерка.

Влада закликає жителів Харківської, Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».