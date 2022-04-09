Мер Чорноморська про вибух: за попередніми даними, жертв немає

Мер Чорноморська на Одещині, де вранці повідомили про вибух, заявив, що, за попередніми даними, жертв немає.

«Все з’ясовуємо», – сказав Василь Гуляєв у відеозверненні у фейсбуці і закликав не поширювати фейки.

«Не треба нагнітати ситуацію, в місті все спокійно. Десь вилетіло скло, прошу телефонувати в диспетчерську, у кого немає можливості самостійно (полагодити – ред.) – всім допоможемо. Бригада вийшла на роботу», – заявив мер.

Він пообіцяв надати більше інформації, коли надійдуть дані від військових.

Вранці 9 квітня мер Чорноморська повідомив про вибух у місті, але при цьому додав, що ситуація контрольована. Подробиць він не навів.

Напередодні в обласній військовій адміністрації оголосили, що на Одещині запроваджують подовжену комендантську годину, яка триватиме з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.