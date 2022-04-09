Російські війська вночі обстріляли Миргород, дві людини постраждали – ОВА

Російські військові у ніч на 9 квітня обстріляли Миргород, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, дві людини постраждали.

«Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Подробиць Лунін не навів.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують переформатування для наступу на сході України. При цьому повідомляють про обстріли в інших регіонах країни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.