Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на неділю

Протягом 10 квітня заплановано дев’ять погоджених гуманітарних коридорів для евакуації. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вранці в неділю.

Евакуація планується в трьох областях:

Донецька область: коридор із Маріуполя до Запоріжжя (власним транспортом)

Запорізька область: евакуація власними автомобілями й автобусами з Бердянська й Токмака до Запоріжжя, а також із Енергодара до Запоріжжя

Луганська область: із Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Рубіжного – до Бахмута

Напередодні, за даними Офісу президента України, завдяки роботі гуманітарних коридорів із прифронтових та окупованих міст України 9 квітня вдалося евакуювати 4 532 людини.

Раніше цього тижня влада закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.