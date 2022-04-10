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Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на неділю

Напередодні, за даними Офісу президента України, із прифронтових та окупованих міст України 9 квітня вдалося евакуювати 4 532 людини

Протягом 10 квітня заплановано дев’ять погоджених гуманітарних коридорів для евакуації. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вранці в неділю.

Евакуація планується в трьох областях:

  • Донецька область: коридор із Маріуполя до Запоріжжя (власним транспортом)
  • Запорізька область: евакуація власними автомобілями й автобусами з Бердянська й Токмака до Запоріжжя, а також із Енергодара до Запоріжжя
  • Луганська область: із Сіверськодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Рубіжного – до Бахмута

Напередодні, за даними Офісу президента України, завдяки роботі гуманітарних коридорів із прифронтових та окупованих міст України 9 квітня вдалося евакуювати 4 532 людини.

Раніше цього тижня влада закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.

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