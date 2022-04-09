Верещук заявила про третій обмін полоненими з Росією

Україна за результатами третього обміну полоненими з Росією повернула 26 громадян, з них 12 військових та 14 цивільних. Про це ввечері 9 квітня повідомила віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», – написала чиновниця у фейсбуці.

Вона не уточнила, скільки громадян Росії було повернуто, а також статус цих осіб.

Унаслідок попереднього обміну полоненими вдалося звільнити 86 українських військових. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 1 квітня.