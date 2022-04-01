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Під час обміну вдалося звільнити 86 військових – влада

Про обмін повідомили заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Внаслідок обміну полоненими вдалося звільнити 86 українських військових. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в своєму відеозверненні 1 квітня.

«Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже в безпеці», – сказав він.

У дописі Тимошенко уточнив, що обмін відбувся за домовленостями переговорних груп.

Про обмін також повідомила міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона заявила, що обмін погодив своїм наказом президент Володимир Зеленський.

27 березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що з метою дискредитації російські війська поширюють постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених. Він наголосив, що Збройні сили та інші українські військові формування дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

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