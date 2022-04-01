HRW закликає Україну розслідувати можливе порушення прав полонених військових РФ

Україна має забезпечити ефективне розслідування ймовірних зловживань із боку українських бійців щодо російських військовополонених, заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

«Побиття і стрілянина по ногах полонених комбатантів буде вважатися воєнним злочином, якщо ці випадки будуть підтверджені, а Україна має продемонструвати, що вона здатна і готова запобігти серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і покарати порушників», – наголосили в організації 31 березня.

HRW згадує про опубліковані 27 березня відео, на яких нібито українські сили знущаються над полоненими російськими бійцями, у тому числі трьом із них стріляють у ногу. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав такі відео постановочними.

«Вся інформація у відео, яка свідчить про зловживання, і, можливо, гірше, щодо військовополонених, має бути предметом ефективного розслідування, – сказала Айслінг Рейді, старша юридична радниця Human Rights Watch. – Треба перевірити, чи були зловживання, і тоді притягнути винних до відповідальності».

Радник президента України Олексій Арестович раніше визнав, що знущання над військовополоненими є воєнним злочином і за це буде покарання. «Я хотів би ще раз нагадати всім нашим військовим, цивільним і оборонним силам, що знущання над військовополоненими є воєнним злочином, який не має амністії, згідно з військовим законодавством, і не має терміну давності», – написав він у Telegram ввечері 27 березня.

Пізніше він додав, Україна покарає винних, якщо розслідування встановить, що були зловживання.

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Human Rights Watch також повідомляла про порушення законів війни та можливі воєнні злочини з боку російських військ, зокрема про невибіркові напади на цивільних і цивільні об’єкти з використанням касетних боєприпасів та іншої зброї, надмірне руйнування, невиправдане з військової точки зору, і неможливість безпечної втечі цивільного населення з районів бойових дій.

27 березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що російські війська поширюють постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених. Він наголосив, що Збройні сили та інші українські військові формування дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 19 березня, що точна кількість російських військовополонених наразі невідома, проте йдеться про сотні людей. Вона зазначила, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з полоненими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».