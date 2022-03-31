Офіс генпрокурора відкрив майже 3,5 тисяч про воєнні злочини військових РФ – Подоляк

Офіс генпрокурора України вже відкрив проти військових Росії майже 3,5 тисяч справ про воєнні злочини. Про це повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, наразі в Україні розслідуються 3 457 кримінальних проваджень за статтею «порушення законів і звичаїв війни».

«Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях», – сказав він.

23 березня Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру російського військового в зґвалтуванні.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».