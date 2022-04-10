Російські війська розгорнули військові шпиталі на зайнятих територіях – Генштаб ЗСУ

Російські війська розгорнули військові шпиталі на тимчасово зайнятих територіях на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 10 квітня.

Цей крок, за зведенням, обумовлений «значними санітарними втратами особового складу». Також на зайнятих територіях загарбники розгорнули ремонтні майстерні для відновлення військової техніки.

«Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також, особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів», – повідомляє командування.

Штаб відзначає, що до Харківської області прибувають ремонтні бригади з Ярославської області Росії для відновлення залізничних шляхів.

У Мелітопольському районі Запорізької області російські військові продовжують обшуки в місцевих, йдеться в зведенні:

«Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС».

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Також у Новій Каховці загарбники використовують місцеві типографії, щоб друкувати агітаційні матеріали для підготовки так званого «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки».

За іншими напрямками Генштаб повідомляє таке:

на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності російських військ не фіксували

на Слобожанському напрямку російська армія продовжує часткове блокування Харкова, обстрілює місто з реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів, переміщує додаткові підрозділи до Ізюма

у Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків; проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста

на Південнобузькому напрямку російські війська вчергове і безуспішно намагалися встановити контроль над Олександрівкою. За даними штабу, втратили «до ротної тактичної групи особового складу та техніки»

у Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій

на території Донецької та Луганської областей українські військові за минулу добу відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника

«Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове», – йдеться в зведенні.

Також, за даними Генштабу, Повітряні сили ЗСУ за добу 9 квітня уразили 13 повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять безпілотників та чотири крилаті ракети.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».