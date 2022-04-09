Україна запровадила повне торговельне ембарго проти Росії

Кабінет міністрів України 9 квітня схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Запроваджене торгове ембарго проти Російської Федерації. Заборонено імпорт на митну територію України товарів із Російської Федерації», – написав Мельничук.

Також на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції щодо Росії та Білорусі – у зв’язку з агресією проти України.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що підписано «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії, і «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.

Рада ЄС 8 квітня опублікувала п’ятий пакет санкцій, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля, це обмеження запрацює з серпня.

У пакет санкцій, серед іншого, входить:

Заборона закупівлі вугілля – з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік.



Заборона на доступ до портів ЄС – заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Проте є виключення для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

Заборона для вантажних автоперевезень – заборона для будь-яких російських та білоруських автотранспортним підприємств, що не дозволить їм перевозити вантажі, у тому числі транзитом. Проте це не стосується фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема пшениці.

Також у Євросоюзі застосували заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій.