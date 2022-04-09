Байден підписав закони про додаткові санкції проти Росії і Білорусі

Президент США Джо Байден підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції щодо Росії та Білорусі – у зв’язку з агресією проти України.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що підписано «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії, і «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.

Обидва закони пов’язані з агресією Росії в Україні. Законопроєкти напередодні схвалив американський Конгрес. Речниця Білого дому Джен Псакі раніше повідомила, що санкції – це «те, що президент підтримує» і «до чого закликав».

Як правило, санкції запроваджуються рішенням адміністрації, проте для деяких рішень – як, наприклад, для позбавлення Росії режиму найбільшого сприяння в торгівлі – необхідне законодавче оформлення.

Адміністрація Байдена цього тижня вже оголосила про санкції щодо найбільших фінансових інститутів Росії та низки осіб, пов’язаних із російським керівництвом.

Європейський союз також запровадив черговий пакет санкцій проти Росії, про що йдеться в публікації в Офіційному журналі ЄС. Крім того, заборонено імпорт вугілля з Росії, а також вантажні автоперевезення в ЄС перевізниками з Росії та Білорусі. До списку санкцій потрапили дочки президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і Марія Воронцова.