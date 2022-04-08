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Журналісти знайшли нинішнього і колишнього чоловіків дочки Путіна: їх не зачепили санкції

Нинішній чоловік Марії Воронцової, як повідомляють журналісти, став менеджером газовидобувної компанії «Новатек» та придбав квартиру у Москві, вартість якої оцінюється у сотні мільйонів рублів

Старша дочка президента Росії Володимира Путіна Марія Воронцова має двох чоловіків – колишнього та нинішнього, – але їх не зачепили європейські санкції, йдеться у розслідуванні телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») і російського видання «Медуза».

За даними журналістів, колишнім чоловіком Марії Воронцової є голландський бізнесмен Йорріт Йост Фаассен, який через стосунки з дочкою Путіна був вимушений «фактично зректися батьківщини».

Зі слів наближеного до Путіна співрозмовника журналістів, до 2014 року Фаассен і Воронцова жили у Нідерландах по кілька місяців на рік, але після збиття малазійського «Боїнга» над Донбасом Путін нібито наполіг на тому, щоб його дочка та її дитина жили у Росії, «а якщо батько хоче бачити сина, нехай частіше буває у Москві».

Колишній чоловік Марії Воронцової Йорріт Йост Фаассен
Колишній чоловік Марії Воронцової Йорріт Йост Фаассен

Нинішній чоловік Воронцової, за даними «Настоящего времени» і «Медузи», – московський менеджер Євген Нагорний. Через стосунки з дочкою Путіна він «відмовився від своїх опозиційних поглядів», які мав, зокрема, у 2010-2011 роках.

Як приклад опозиційності Нагорного, журналісти наводять його тогочасну публікацію у соціальній мережі «вКонтакте» – репост відео під назвою «12 років за дві хвилини», у якому Володимир Путін порівнювався із жадібним і підступним мільярдером Монтгомері Бернсом із серіалу «Сімпсони».

Нинішній чоловік Марії Воронцової Євген Нагорний
Нинішній чоловік Марії Воронцової Євген Нагорний

За даними «Настоящего времени» і «Медузи», жоден із цих шлюбів не був зареєстрований офіційно, однак від обох чоловіків у Марії Воронцової є діти.

Переїхавши до Росії, перший чоловік старшої дочки Путіна Йорріт Йост Фаассен, як йдеться у розслідуванні, зайнявся бізнесом і «відразу обійняв помітні посади в російських держкорпораціях і компаніях, які належать членам «ближнього кола» Володимира Путіна».

Нинішній чоловік Марії Воронцової, як повідомляють журналісти, став менеджером газовидобувної компанії «Новатек» та придбав квартиру в Москві, вартість якої оцінюється у сотні мільйонів рублів.

Ні Фаассен, ні Нагорний на запитання журналістів «Настоящего времени» і «Медузи» не відповіли.

Євген Нагорний та Марія Воронцова танцюють на весіллі у знайомої доньки Путіна
Євген Нагорний та Марія Воронцова танцюють на весіллі у знайомої доньки Путіна

Володимир Путін не підтверджував і не заперечував, що Воронцова та Тихонова є його дочками.

Однак, коментуючи запровадження санкцій проти цих жінок, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відповість на санкції проти членів сімей російських керівників, тим самим фактично визнав родинні зв'язки Воронцової і Тихонової з російським президентом.

6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів щодо російських «Сбербанку» та «Альфа-банку», а також низки високопосадовців та членів їхніх сімей, зокрема дочок Путіна, у зв’язку з російською агресією в Україні.

Проте в опублікованому Міністерством фінансів США списку санкцій імен Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких називають дочками Путіна, спочатку не було.

Володимир Путін ніколи не підтверджував, але і не заперечував, що Катерина Тихонова та Марія Воронцова є його доньками
Володимир Путін ніколи не підтверджував, але і не заперечував, що Катерина Тихонова та Марія Воронцова є його доньками

Увечері 6 квітня було опубліковане доповнення до списку, що містить два прізвища – Воронцова (вона ж Фаасен і Путіна), що народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, і Тихонова (вона ж Шамалова і Путіна), що народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені.

Як зазначає агентство Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна є «символічним жестом», оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.

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