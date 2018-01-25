Bloomberg: «дочка Путіна» розлучилася з мільярдером Кирилом Шамаловим

Катерина Тихонова, яку ЗМІ вважають дочкою президента Росії Володимира Путіна, розлучилася з мільярдером Кирилом Шамаловим. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на чотири анонімні джерела, знайомих з ситуацією.

За даними журналістів, з розривом нібито пов’язаний продаж Шамаловим акцій нафтохімічної компанії «Сибур» мільярдеру Леоніду Міхельсону. Джерела Bloomberg стверджують, що він нічого не заробив на угоді, оскільки активи були продані йому на знак «довіри як члену сім’ї Путіна». Один зі співрозмовників агентства заявив, що зв’язку між продажем акцій і розривом відносин немає, а інвестиція просто виявилася невигідною.

Кирило Шамалов – син друга Путіна, співвласника банку «Росія» Миколи Шамалова. Він одружений на 31-річній Катерині Тихоновій, яка очолює фонд «Іннопрактика» і є віце-президентом Всесвітньої конфедерації спортивного рок-н-ролу. Про їхнє розлучення офіційно не повідомлялося. Президент Росії публічно не підтверджував і не спростовував інформацію про те, що Тихонова є його молодшою дочкою.