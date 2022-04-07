Кремль уперше визнав Воронцову і Тихонову дочками Путіна

Кремль вперше офіційно визнав Катерину Тихонову і Марію Воронцову, щодо яких напередодні США запровадили санкції, дочками російського президента Володимира Путіна.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив у розмові з журналістами, що Кремль обов’язково відповість на санкції проти дочок Путіна, і «зробить це так, як вважає за необхідне».

Президент Росії раніше не підтверджував, але й не спростовував, що ендокринолог Марія Воронцова і науковий менеджер Катерина Тихонова є його дочками.

6 квітня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет обмежувальних заходів щодо російських «Сбербанку» та «Альфа-банку», а також низки високопосадовців та членів їхніх сімей, зокрема дочок Путіна, у зв’язку з російською агресією в Україні.

Проте в опублікованому Міністерством фінансів США списку санкцій імен Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких називають дочками Путіна, спочатку не було. Увечері в середу було опубліковане доповнення до списку, що містить два прізвища – Воронцова (вона ж Фаасен і Путіна), що народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, і Тихонова (вона ж Шамалова і Путіна), що народилася 31 серпня 1986 року в Дрездені.

Як зазначає агентство Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна є «символічним жестом», оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.