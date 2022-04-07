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Гуляйполе: наслідки обстрілів міста на Запоріжжі військами РФ (фотосвідчення)

6 квітня Радіо Свобода вдалося побувати у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. На Пологівщині наразі тривають активні бойові дії – українські військові тримають оборону Гуляйполя. Раніше ЗСУ також звільнили 5 сіл на схід від нього. Під час візиту до Гуляйполя кореспондентка Радіо Свобода у супроводі військових побувала на кількох вулицях міста, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів військами РФ. Більшість жителів покинули власні домівки, рятуючись від війни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Вирва від російської ракети у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
1 Вирва від російської ракети у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
2 Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
3 Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Вибиті шибки в будинку у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
4 Вибиті шибки в будинку у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
5 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
6 Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
7 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Зруйновані внаслідок обстрілів російськими військами будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
8 Зруйновані внаслідок обстрілів російськими військами будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
На Пологівщині наразі тривають активні бойові дії &ndash; українські військові тримають оборону Гуляйполя. Раніше ЗСУ також звільнили 5 сіл на схід від нього
9 На Пологівщині наразі тривають активні бойові дії – українські військові тримають оборону Гуляйполя. Раніше ЗСУ також звільнили 5 сіл на схід від нього
Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
10 Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
11 Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
12 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань через обстріли російських військ у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
13 Наслідки руйнувань через обстріли російських військ у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Зруйновані внаслідок обстрілів російських військ будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
14 Зруйновані внаслідок обстрілів російських військ будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
15 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Під час візиту до Гуляйполя кореспондентка Радіо Свобода у супроводі військових побувала на кількох вулицях міста, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів військами РФ
16 Під час візиту до Гуляйполя кореспондентка Радіо Свобода у супроводі військових побувала на кількох вулицях міста, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів військами РФ
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
17 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
18 Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
19 Зруйновані будинки у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
20 Наслідки руйнувань у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
Більшість жителів Гуляйполя покинули власні домівки, рятуючись від війни
21 Більшість жителів Гуляйполя покинули власні домівки, рятуючись від війни
Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
22 Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, 6 квітня 2022 року
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Євгенія Назарова

Співпрацює з Радіо Свобода з 2015 року. Народилася в 1985 році у Запоріжжі. У 2007 році закінчила історичний факультет, а у 2011 році – аспірантуру Запорізького національного університету. Має ступень кандидата історичних наук. Із 2013 року працює у сфері журналістики.

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