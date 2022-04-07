Гуляйполе: наслідки обстрілів міста на Запоріжжі військами РФ (фотосвідчення)

6 квітня Радіо Свобода вдалося побувати у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. На Пологівщині наразі тривають активні бойові дії – українські військові тримають оборону Гуляйполя. Раніше ЗСУ також звільнили 5 сіл на схід від нього. Під час візиту до Гуляйполя кореспондентка Радіо Свобода у супроводі військових побувала на кількох вулицях міста, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів військами РФ. Більшість жителів покинули власні домівки, рятуючись від війни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».