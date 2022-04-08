Австралія надає Україні протитанкову зброю, амуніцію і бронетранспортери – посол

Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster ціною 38 мільйонів доларів США, а також виділяє додаткову військову допомогу на суму 20,4 мільйони доларів США, що включає протитанкову зброю і амуніцію, повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

«Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31 березня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою і попросив бронетранспортери «Бушмастер». Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження. На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні», – написав Мирошниченко у фейсбуці.

Згодом він додав, що сьогодні ж уряд Австралії оголосив про виділення додаткової військової допомоги.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон 1 квітня заявив, що Австралія відправить в Україну броньовані машини Bushmaster після того, як президент Володимир Зеленський попросив про них під час звернення до парламенту Австралії.

Він не уточнював, коли і скільки машин буде відправлено.

Під час звернення до парламенту Австралії 31 березня Зеленський закликав «озброювати тих, хто реально бореться за свободу».

Зеленський вже виступив зі схожими зверненнями до значної кількості парламентів західних країн, попереджаючи про небезпеку від Росії і закликаючи допомагати Україні.