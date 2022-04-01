Прем’єр Австралії підтвердив, що Україні нададуть бронемашини, які просив Зеленський

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Австралія відправить в Україну броньовані машини Bushmaster після того, як президент Володимир Зеленський попросив про них під час звернення до парламенту Австралії.

Він не уточнив, коли і скільки машин буде відправлено.

«Ми не просто посилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це, наші бронежилети, і ми також будемо надсилати нашу бронетехніку, наші Bushmasters», – сказав Моррісон, спілкуючись із журналістами 1 квітня.

Під час звернення до парламенту Австралії 31 березня Зеленський закликав «озброювати тих, хто реально бореться за свободу».

«Щоб зло програло і щоб Росія шукала мир, Україні потрібно мати все необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як і інші зразки техніки та зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість – Україна буде вам вдячна», – додав президент.

Зеленський вже виступив зі схожими зверненнями до значної кількості парламентів західних країн, попереджаючи про небезпеку від Росії і закликаючи допомагати Україні.