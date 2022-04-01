Білий дім: планів про переговори Байдена і Путіна немає

У Білому домі заявили, що на даний час ніяких переговорів президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна не планують.

«Ми чітко заявили, що будь-яка дипломатична взаємодія на такому рівні потребує серйозної деескалації з боку Росії, поки що ми цього не бачили», – сказала на брифінгу 31 березня директорка Білого дому з комунікацій Кейт Бедінґфілд.

Раніше у Білому домі вже заявляли: для того, щоб відбулася розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, Москва має вдатися до деескалації в Україні і продемонструвати прагнення до дипломатії.

Джо Байден також заявляв, що нові переговори залежатимуть від того, про що хоче говорити Путін.

Президент США Джо Байден у своїй великій промові у Варшаві 26 березня звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «незацікавленості» та «брехні» у відповідь на спроби Заходу вести «справжню дипломатію» щодо війни, розв'язаної Росією.​

«Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, завершуючи свою промову за підсумками триденної поїздки до Європи. Після цього в адміністрації США заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії.

28 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США, заявив: «Це не вирішувати Байдену. Президента Росії обирають росіяни».

Джо Байден 28 березня заявив журналістам, що не вважає потрібним просити вибачення за слова про те, що президент Росії Володимир Путін «не може залишатися при владі».

Байден сказав, що «не вибачається» за слова, які були виголошені наприкінці його промови у Варшаві 26 березня, бо такий коментар був виявом «морального обурення», а не нової політики США.