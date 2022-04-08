США ввели санкції проти алмазної та суднобудівельних компаній РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нового пакету санкцій проти російської компанії «Алроса» та 28 дочірніх підприємств АТ «Об’єднана суднобудівна корпорація» (ОСК).

«Алроса» входить до трійки світових лідерів з видобутку алмазів (частка видобутку у світовому обсязі – 25%).

Американський Мінфін вирішив, що угоди з групою «Алроса» мають бути завершені до 7 травня, а до 7 червня – з Alrosa USA, Inc, її підрозділом у США.

Також санкції введено щодо восьми членів ради директорів ОСК та 28 її дочірніх підприємств: Центральне морське конструкторське бюро «Алмаз», Балтійський завод, Суднобудівна компанія «Северная верфь», Кронштадтський морський завод, Невське проектно-конструкторське бюро, Центр судноремонту «Звездочка» та інших.

З фізичних осіб до списку санкцій включені голова ради директорів ОСК Георгій Полтавченко, голова правління та гендиректор Олексій Рахманов, члени ради директорів.

Мінфін США стверджує, що «ОСК – російське державне підприємство, яке розробляє та будує більшість російських кораблів», багато з яких, ймовірно, беруть участь у війні проти України.

Вашингтон уже вводив обмеження щодо «Алроси» та ОСК. 7 квітня їх внесли до чорного списку повторно. У юридичних і фізичних осіб, які потрапили під санкції, заморожують активи в США. Крім того, американським компаніям та громадянам заборонено вести з ними бізнес.