Зеленський закликав обмежити потік грошей за нафту в Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав обмежити використання Росією коштів, отриманих від постачання нафти. Він заявив про це 8 квітня під час виступу в парламенті Фінляндії, повідомила пресслужба голови держави.

«Скільки ще часу Європа ігноруватиме потребу запровадження ембарго на постачання нафти з Росії? Це питання безпеки в усіх сенсах цього слова – від екологічного до воєнного», – сказав президент.

«І я прошу вас – ставте це питання голосно перед усіма в Європейському союзі. Щоб необхідне рішення нарешті з’явилося. Світ знає формати, як це зробити. І якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в Росію. Нехай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу Росії до них. Нехай спочатку Росія повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає нафтодолари і свої нафтоєвро. Нехай згадає, що таке дух Гельсінкі, і відновить чинність Гельсінських угод у повному обсязі, а тільки потім можна буде дискутувати про економіку, якщо це потрібно», – додав він.

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв. 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п'ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.

Заборону на імпорт російської нафти оголосили Сполучені Штати Америки і Велика Британія.

Також у березні нафтогазовий гігант Shell заявив про відмову від російських нафти та газу.

7 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав до додаткових обмежень проти Росії, зокрема негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу