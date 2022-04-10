Російські війська знищили інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, одна людина постраждала – голова ОВА

Російські війська ударом знищили інфраструктурний об’єкт у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 10 квітня.

За словами Резніченка, протягом доби 9 квітня сирени повітряної тривоги лунали «практично щогодини».

«У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий. У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила», – повідомив він.

Голова ОВА не уточнив, які саме об’єкти зазнали ушкоджень.

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Також, за його даними, у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники», – додав Резніченко.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».