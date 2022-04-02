Резніченко повідомив про наслідки російських ракетних ударів по Дніпру і Кривому Рогу

Унаслідок ракетних ударів, яких російські військові завдали вночі на Дніпропетровщині, є поранені, повідомив 2 квітня голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

«У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

Згодом Резніченко додав, що «вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети та 1 безпілотник».

Раніше про удари по Полтаві та Кременчуку повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.