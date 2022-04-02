США запроваджують експортні санкції проти 120 організацій із Росії та Білорусі

Міністерство торгівлі США через російське вторгнення в Україну запроваджує експортні обмеження проти 120 організацій із Росії та Білорусі. Документ зʼявився на сайті Федерального регістру США, його публікацію заплановано на 7 квітня.

До списку потрапили організації, повʼязані з оборонним, аерокосмічним та морським секторами. Серед них Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань, Моселектронпроєкт, суднобудівний завод «Зірка», Центральний аерогідродинамічний інститут імені Жуковського та інші. Крім того, до списку включено підрозділ КДБ Білорусі «Альфа», Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому та Внутрішні війська МВС Республіки Білорусь.

Згідно з документом, ці структури «діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів». Раніше американська влада анонсувала, що організації з санкційного списку не зможуть отримувати передові американські технології без ліцензії, в якій у більшості випадків їм буде відмовлено.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Білорусь свої війська на територію України не ввела, але Москва використовує білоруські аеродроми для базування своїх бойових літаків, а білоруські шпиталі – для лікування поранених в Україні військових.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.