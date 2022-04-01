Кулеба: будь-які мирні ініціативи щодо України не мають заморожувати конфлікт

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що будь-які ініціативи з досягнення миру в Україні не повинні заморожувати конфлікт.

«Ми повинні мати різні рішення на столі для будь-якого сценарію розвитку подій. Ініціативи, які лунають від польського уряду, є корисними. Польща є членом НАТО і може просувати певні ініціативи всередині Альянсу. Але у нас є лише одне застереження до будь-якої ініціативи, яка зараз озвучується тією чи іншою країною: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт», — заявив глава МЗС.



Міністр зазначив, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого, це принципово.



«Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. І жодна ініціатива, яка сприятиме фіксуванню статус-кво, не відповідає українським інтересам», — додав Кулеба.

Раніше Польща пропонувала створити миротворчу місію в Україні. На нещодавньому саміті НАТО цю ініціативу не розглядали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».