«Ми в Маріанській западині» – посол США в Москві про відносини з Росією

Посол США в Росії Джон Салліван порівняв нинішній стан відносин із країною перебування з найглибшою точкою планети.

«Щодо дипломатичних відносин ми перебуваємо в Маріанській западині», – цитує 1 квітня слова дипломата агенція Reuters.

За словами посла, ситуація додатково ускладнилася після початку Росією війни проти України.

«Сполучені Штати не хочуть закривати своє посольство тут. Президент Байден не хоче відкликати мене як посла. Але це не те, що ми можемо контролювати», – визнав американський дипломат.

Салліван має справу з обставинами, з якими не стикався жоден попередній посол США в Росії, сказав в аналітичному центрі Atlantic Council експосол США в Україні Джон Гербст. «Ми справді перебуваємо в період ворожих відносин із Москвою», – визнав він.

Штат американського посольства в Москві скоротився з приблизно 1200 співробітників у 2017 році до близько 130 зараз, причому майже половину персоналу складають морські піхотинці та інші охоронці.