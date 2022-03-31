Мінфін США запровадив нові санкції щодо 13 росіян і 21 російських організацій

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо 13 росіян та 21 організації. Про це відомство повідомило 31 березня.

Переважно нові санкції пов’язані з інженерними розробками та діями Росії у кіберпросторі.

Під обмеження потрапили, зокрема, науково-дослідницький інститут «Вектор», акціонерне товариство «Мікрон», «Сертал», «Сернія інжиніринг» та інші технологічні компанії, діяльність яких тісно пов’язана з військовими розробками.

«Росія не лише продовжує порушувати суверенітет України своєю нічим не спровокованою агресією, але й посилила атаки на цивільне населення та населені пункти. Ми продовжуватимемо спрямовувати санкції на військову машину Путіна з усіх боків, поки ця безглузда війна не закінчиться», – прокоментувала міністерка фінансів США Дженет Йеллен.

Сполучені Штати 24 березня 2022 року внесли до списку санкцій 328 депутатів Державної думи Росії і саму Держдуму як установу. Також під обмеження потрапили керівники низки оборонних підприємств Росії, кілька десятків компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

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За кількістю запроваджених проти неї санкцій Росія за місяць із 24 лютого 2022 року обійшла Іран, Сирію та Північну Корею.

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.