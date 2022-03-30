Зеленський подякував Норвегії за приєднання до санкцій ЄС, але закликав закрити порти для суден Росії

Президент України Володимир Зеленський 30 березня дистанційно виступив зі зверненням до норвезького парламенту.

У своїй промові президент вказав на те, що Норвегія та Україна не мають спільних кордонів, натомість мають «спільного сусіда, який заперечує всі наші з вами спільні цінності».

«Я вдячний Норвегії (яка не є членом Євросоюзу – ред.) за приєднання до санкцій ЄС. Але прошу вас зробити ще дещо. Важливо, щоб європейські компанії не допомагали цій воєнній машині, яка вбила вже тисячі наших людей, зруйнувала десятки міст повністю. Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії!» – закликав Зеленський.

Як приклад він навів норвезьку технологічну компанію Motus Tech, висловивши думку про неприпустимість надання корабельного обладнання Росії на тлі мінування нею Чорного моря.

«Міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це – небезпека для будь-кого, для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні. Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити в Босфорі. Іншу – поблизу кордону Болгарії. Ще одну – біля узбережжя Румунії. Не хочеться навіть уявляти, що буде, якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає?» – спитав він.

Зеленський також наголосив на необхідності заборонити російським суднам користуватися європейськими портами:

«Норвегія має нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватися портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіма портами вільного світу. Хочу підкреслити: це не питання про гроші, ні! Це питання про свободу й безпеку мореплавства у світі».

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Голова держави також припустив, що Норвегія зможе забезпечити енергетичні потреби Європи, аби знизити залежність Євросоюзу від російських енергоносіїв.

Крім того, він закликав Норвегію долучитися до проєкту післявоєнної відбудови України.

«Колосальні втрати, яких ми зазнали, означають, що й обсяг відновлення, обсяг необхідних інвестицій буде також колосальним. Як один із найбільш відповідальних інвесторів у світі Норвегія може багато зробити, щоб повернути стабільність на сході Європи», – вважає Зеленський.

США, Європейський Союз і їхні союзники запровадили проти Росії кілька пакетів економічних і фінансових санкцій після того, як вона розпочала війну проти України 24 лютого.