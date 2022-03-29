Крістіна Квін: «росіяни – не жителі Північної Кореї» і переконають Путіна у «поганому впливі» його дій

Тимчасова повірена у справах США в Україні висловила сподівання, що росіяни переконають свій уряд «у поганому впливі» його дій на країну і її громадян.

«Росіяни – це не жителі Північної Кореї. Вони – освічені люди. І я сподіваюся, що вони використають свій голос, щоб переконати уряд, що його дії мають поганий вплив на країну. Вони погано впливають не лише на уряд, а й на країну і росіян. Я сподіваюся, що ця думка буде донесена до президента (Путіна – ред.)», – заявила Квін в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, люди в Росії підтримують почату нею повномасштабну війну в Україні, бо «не чують ніякої інформації ззовні».

«Я хочу сказати, що, на жаль, люди в Росії не чують ніякої інформації ззовні, тільки ту, яку російська влада і президент Путін дають їм. І ця інформація – повністю недостовірна. Ми всі це розуміємо. На жаль, через те, що росіяни не мають можливості почути реальну інформацію, що дійсно відбувається, є більша підтримка війни, ніж насправді. Але що ми робимо: і Сполучені Штати, і всі вільні країни світу, які мають вільні ЗМІ, включно з Україною, ми намагаємося пояснити росіянам, що президент Путін робить, що це був неспровокований напад, і що зараз в Україні здійснюються злочини», – сказала Квін.

Вона також висловила думку, що запроваджені проти Росії санкції діють і «мають величезний вплив на Росію».

«Курс рубля надзвичайно впав. Президент Байден сказав, щось на кшталт того, що рубль – це вже просто сміття. Російський фондовий ринок відкрився лише частково, тому що вони знають, що, якщо вони відкриються повністю, він просто впаде. Є певні товари, які більше не можна знайти в Росії. Я б сказала, що санкції вже мають серйозні наслідки», – сказала тимчасова повірена.

Вона додала, що деякі з цих санкцій діють не одразу і потребують часу.

«Тому я вважаю, що наслідки й надалі будуть відчутними для Росії. І зрештою, я не бачу, як будь-який лідер може ігнорувати факт того, що його власні люди тепер матимуть рівень життя нижчий, ніж у них був минулого року, чи два роки тому. Люди помітять, що їхній рівень життя серйозно знизився. Люди помітять, що вони не можуть поїхати нікуди, окрім Росії. Тому що жодна країна не захоче їх приймати, вони не можуть отримати візи. Усі російські бізнесмени знатимуть, що вони або перебувають під санкціями, або не можуть вести бізнес за межами Росії через обмеження», – сказала Квін.

Завдяки впливу санкцій, сподівається вона, Путін «вирішить, що розрахунки для цієї війни є несприятливими, і він зможе переосмислити, як діяти далі».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.