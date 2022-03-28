«Схеми» встановили, хто з росіян-прибічників Путіна досі має високі звання від України

Голова Верховного суду РФ, сенатор Ради Федерації, наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх та ексгубернатор Кемеровської області РФ досі володіють високими нагородами від держави Україна – попри те, що підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну або відмовчались на цю тему. Про це повідомляють журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на клопотання та нагородні листи, які вони розшукали в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України.

Голова Верховного суду Російської Федерації В’ячеслав Лебедєв є власником ордену князя Ярослава Мудрого з 2004-го року. Його нагородив президент Леонід Кучма. Відповідно до архівних документів, клопотав про це тодішній голова Вищої ради юстиції і очільник Координаційної ради юстиції РФ та України Сергій Ківалов.

«Лебедєв В.М. активно сприяє розвиткові міжнародного авторитету України», – зазначав тоді у своєму листі Ківалов.

В’ячеслав Лебедєв періодично звітує перед Володимиром Путіним про те, що правосуддя в РФ здійснюється «головно в гарній якості та у розумні строки». Саме за його керівництва втілювалося перепідпорядкування судів українського Криму до системи російських судів.

Ще один власник ордену князя Ярослава Мудрого, як виявили журналісти – чинний 92-річний сенатор Ради Федерації Микола Рижков.

У 2004-му році його кандидатуру до нагороди рекомендувало посольство України в РФ. У листі за підписом міністра закордонних справ Костянтина Грищенка йшлося про те, що Рижков керував радянським урядом під час Чорнобильської катастрофи та очолив ліквідаційну комісію наслідків аварії. Про те, як потерпало населення, зокрема, від замовчування фактів катастрофи та впливу радіації на населення у листі згадок не було.

Микола Рижков публічно закликав Раду Федерації підтримати і дозволити ввести війська в Україну в 2014-му році. Згодом він був включений до санкційних списків Великобританії та США. У 2018 році активи сенатора в Україні заблокувало РНБО.

22 лютого цього року Рижков проголосував «за» визнання так званих «ЛНР-ДНР».

Ще один власник української нагороди – наближений до російського президента олігарх Герман Хан. У 2004 році указом Леоніда Кучми його нагородили відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», а також орденом «За заслуги» 3 ступеня.

Лист про нагородження російського громадянина, на той час виконавчого директора ВАТ «ТНК-ВР Менеджмент» подав тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, в якому згадувався його «значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Луганської області» і, зокрема, ефективність роботи – завдяки чому Лисичанський НПЗ став «одним з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні».

Згаданий у нагородному листі Лисичанський нафтопереробний завод був обстріляний російськими військами 22 березня 2022 року. За повідомленнями ЗМІ, завод на сьогодні контролює «Роснефть» і він перебуває «на ремонті» з 2012 року.

15 березня 2022 року Хан був внесений у санкційний список ЄС як «олігарх, близький до Путіна». У санкційному документі було вказано, що він є «однією із найвпливовіших осіб в Росії і основним акціонером конгломерату «Альфа-Груп», до якого входить «Альфа-банк». Герман Хан також «підтримує тісні стосунки з Володимиром Путіним,завдяки чому отримує від таких відносин ділові і юридичні переваги».

У документі також була згадка про те, що «Альфа-банк» фінансує Alfa-Endo, благодійний проєкт старшої доньки Путіна Марії. Окремо зазначено, що цей бізнесмен «забезпечує значне джерело доходів уряду Російської Федерації, який відповідає за анексію Криму та дестабілізацію».

Інший власник високої державної нагороди – ексгубернатор Кемеровської області РФ, а нині ректор Кузбаського регіонального інституту розвитку професійної освіти в Росії – Аман-Гельди Тулєєв. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на сторінці цього інституту «Вконтакте» з’явилось повідомлення із нічим не підтвердженим твердженням про начебто намір України напасти на так звані «ДНР -ЛНР», що є «виправданням початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

Клопотання про нагородження Тулєєва до президента Леоніда Кучми у 2004-му році надіслав Костянтин Грищенко.

«Тулєєв активно сприяє розвитку співробітництва між Україною та Росією та регіонами двох держав і надає допомогу у зміцненні контактів між Кузбасом та підприємствами України», – йдеться у листі за підписом міністра закордонних справ.

Наразі механізму позбавлення державних нагород в Україні немає, але у Верховній Раді його шукають. Зокрема, депутати розробили законопроєкт щодо позбавлення державних нагород. Поки він не ухвалений.