Сенатор, суддя, ректор і олігарх: хто з громадян РФ досі має високі державні нагороди від України

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики попросив Володимира Зеленського позбавити Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Світлану Лободу та інших артистів , які живуть в Росії, почесних звань «народний» і «заслужений артист» України. Через їхню підтримку агресії РФ. «Схеми» також розшукали в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України документи про чинних російських посадовців, суддів та олігархів, які продовжують володіти високими українськими нагородами попри те, що підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну або відмовчались.

Голова Верховного суду РФ

В’ячеслав Лебедєв – голова Верховного суду РФ, починаючи з 1991 року. Саме за його керівництва втілювалося перепідпорядкування судів українського Криму до системи російських судів.

Лебєдєв періодично звітує перед Володимиром Путіним. Останній його доклад був за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«У 2021 році правосуддя в РФ здійснювалося головно в гарній якості та у розумні строки», – доповідав Лебедєв Путіну.

Через чотири дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 28 лютого 2022 року – українські судді публічно звернулися до російських.

«Якщо ви промовчите в цей час, то кров усіх потерпілих в цій війні буде на ваших руках», – йшлося у відкритому зверненні.

Утім, схоже, цей заклик залишився без відповіді. Останні новини на сайті Верховного суду РФ датуються ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як виявили «Схеми», В’ячеслав Лебедєв і досі залишається власником ордену князя Ярослава Мудрого, яким його нагородив президент Леонід Кучма у 2004 році. Клопотав про це Сергій Ківалов – як голова Вищої ради юстиції і очільник Координаційної ради юстиції РФ та України.

«Лебедєв В.М. активно сприяє розвиткові міжнародного авторитету України», – зазначив у своєму листі тоді Сергій Ківалов.

Сенатор Ради Федерації РФ

Ще один власник ордену князя Ярослава Мудрого, як виявили журналісти – чинний 92-річний сенатор Ради Федерації Росії Микола Рижков. У 2014-му році він публічно закликав Раду Федерації підтримати і дозволити ввести війська в Україну.

«Треба приймати рішення» – тоді сказав він колегам з Ради Федерації. – »Якщо ця чума (ймовірно, малися на увазі учасники Революції Гідності – ред.) захопить Крим, то Чорноморському флоту там не бувати. Вони денонсують усі угоди і скажуть: йдіть геть!».

Згодом у Великобританії цей сенатор потрапив до санкційного списку щодо осіб, активи яких заморожуються. Того ж 2014-го року Микола Рижков був включений до американського санкційного списку.

Утім, сам він називав найбільш болючими санкції, запроваджені з боку України. У 2018 році Рада національної безпеки і оборони заблоковувала активи сенатора в Україні. Йому також заборонили в’їзд до України.

Син шахтаря, який народився в Донецькій області, як йшлося про нього у відео, розміщеному на Youtube-каналі Ради Федерації РФ, зізнався, що 4-й рік поспіль через наслідки українських санкцій, не може відвідати могили батьків

Цього року, 22 лютого, Рада Федерації голосувала за визнання так званих «ЛНР-ДНР». Цей сенатор натиснув «за».

Рижков досі має високу нагороду – орден Ярослава Мудрого від держави Україна.

У 2004-му році його кандидатуру до нагороди рекомендувало посольство України в РФ. У листі за підписом міністра закордонних справ Костянтина Грищенка йшлося про те, що «МЗС України отримало письмову згоду російської сторони на нагородження громадянина Росії державною нагородою України».

У нагородному листі була згадка і про те, що Рижков керував радянським урядом під час Чорнобильської катастрофи та очолив ліквідаційну комісію наслідків аварії. Про те, як потерпало населення, зокрема, від замовчування фактів катастрофи та впливу радіації на населення – у нагородному листі не йшлося.

«Микола Рижков, як член Ради Федерації, а до того депутат держдуми «намагався максимально допомогти збереженню та відродженню економіки, розвитку коопераційних зв’язків товаровиробників країн СНД, завжди займав помірковану та виважену позицію» – згадується в іншому листі за підписом тодішнього посла України в Росії Миколи Білоблоцького.

За даним джерел «Схем» у правоохоронних органах, проти 92-річного сенатора Ради Федерації РФ Миколи Рижкова в Україні порушили кримінальне провадження – за «посібництво у веденні агресивної війни» та «посягання на територіальну цілісність та недоторканість України». Розслідує справу СБУ.

Ректор

Ще один власник української державної нагороди князя Ярослава Мудрого – ексгубернатор Кемеровської області РФ, а нині ректор Кузбаського регіонального інституту розвитку професійної освіти в Росії – Аман-Гельди Тулєєв.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на сторінці цього інституту в російській соцмережі «В контакте» з’явилось повідомлення із наративом російської пропаганди про «нацистів».

У ньому – нічим не підтверджене твердження про начебто намір України напасти на так звані «ДНР -ЛНР», яке, мовляв, таким чином виправдовує початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Розкриті секретні документи про наступ, який готували українські нацисти, на Донецьку і Луганську республіки… Ми буквально на одну добу випередили ці плани і почали спецоперацію» – йшлося у повідомленні.

Це твердження є дезінформацією.

Клопотання про нагородження на той момент губернатора Кемеровської області Аман-Гельди Тулєєва до президента Леоніда Кучми у 2004-му році надіслав також тодішній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

»Тулєєв активно сприяє розвитку співробітництва між Україною та Росією та регіонами двох держав і надає допомогу у зміцненні контактів між Кузбасом та підприємствами України» – йдеться у листі за підписом Грищенка.

«МЗС України отримало письмову згоду російської сторони на нагородження громадянина Росії нагородою України»- додав у листі міністр.

Олігарх

Ще один власник української нагороди – Герман Хан.

«Олігарх, близький до Путіна»- зазначено у санкційному списку, складеному Європейським Союзом 15 березня 2022 року. У санкційному документі вказується, що Хан є однією із найвпливовіших осіб в Росії і основним акціонером конгломерату «Альфа-Груп», до якого входить «Альфа-Банк».

Герман Хан «підтримує тісні стосунки з Володимиром Путіним, завдяки чому отримує від таких відносин ділові і юридичні переваги». У документі є також згадка про те, що Альфа-банк фінансує Alfa-Endo, благодійний проєкт старшої доньки Путіна Марії.

Насамкінець у санкційному документі зазначено, що цей бізнесмен «забезпечує значне джерело доходів уряду Російської Федерації, який відповідає за анексію Криму та дестабілізацію».

Герман Хан є уродженцем Києва. Цього російського мільярдера журнал Forbes включив у двадцятку найбагатших підприємців Росії у 2021 році, оцінивши його статки в 10 мільярдів доларів.

Журналісти також знайшли згадки про те, що мобільний оператор «Білайн», кінцевим бенефіціаром якого через групу компаній Veon, в тому числі, є Герман Хан, здійснював свою діяльність в Криму після окупації.

15 березня цього року Велика Британія також розширила список санкцій у звʼязку зі збройним вторгненням Росії в Україну, включивши до нього близько 350 російських фізичних і юридичних осіб. Серед тих, хто потрапив під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на вʼїзд до країни, є і Герман Хан.

Водночас США не наклали санкції на цього російського олігарха

У 2004 році указом президента Леоніда Кучми Германа Хана нагородили відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», а також орденом «За заслуги» 3 ступеня.

Лист про нагородження російського громадянина, на той час виконавчого директора ВАТ «ТНК-ВР Менеджмент» подав тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко: «за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Луганської області… Під керівництвом Г. Хана сформована та послідовно реалізується стратегія розвитку ВАТ «Линос» (Лисичанський НПЗ – ред), в результаті чого завод став одним з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні».

Згаданий у нагородному листі Лисичанський нафтопереробний завод був обстріляний російськими військами 22 березня 2022 року. За повідомленням ЗМІ, завод на сьогодні контролює «Роснефть» і він перебуває «на ремонті» з 2012 року.

Наразі механізму позбавлення державних нагород в Україні немає, але у Верховній Раді його шукають. Зокрема, є законопроєкт щодо позбавлення державних нагород.

Народні депутати пропонують позбавляти державних відзнак у разі засудження нагородженого за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також за поданням РНБО чи Верховної Ради України, якщо нагороджений «вчинив дії, спрямовані на популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та її посадових осіб, вчинив дії, спрямовані на публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, анексії території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, а також правоохоронні органи України встановили участь нагородженого у здійсненні збройної агресії проти України або окупаційних силах та/або окупаційних адміністраціях держави-агресора». Наразі законопроект ще не прийнятий.