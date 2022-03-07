Російського співака Баскова оголосять у міжнародний розшук – Венедіктова

Російському співаку Миколі Баскову повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що отримала дозвіл на арешт співака.

Вона оприлюднила фото ухвали із закресленими особистими даними, пояснивши, що суд на клопотання прокурорів заочно заарештував Баскова.

Передбачений запобіжний захід – тримання під вартою, без визначення розміру застави.

На своїй фейсбук-сторінці генеральна прокурорка звернулася до Баскова: «З цього дня ваш процесуальний статус на території України – підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це у практичній площині означає, що у найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете».

25 лютого, у другий день наступу російської армії на територію України, російський співак Микола Басков опублікував пост в інстаграмі, яким висловив підтримку агресивним діям Росії проти України. Зокрема, він назвав це «миротворчою операцією, кінцем геноциду та попередженням нападу на Росію». Він також написав, що «Росія війни не починає, Росія їх закінчує».

Микола Басков з 2004 року має статус народного артиста України. Згідно із нагородним листом, який мають у своєму розпорядженні журналісти Радіо Свобода, це почесне звання він отримав за «розвиток культурних взаємозв’язків між Україною та РФ».

Також Україна ініціює міжнародний розшук російської телеведучої Тіни Канделакі та російського співака Олега Газманов.