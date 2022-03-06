Україна ініціює міжнародний розшук російської телеведучої Тіни Канделакі за підтримку вторгнення в Україну – ОГП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна ініціює міжнародний розшук російської телеведучої Тіни Канделакі за відкриту підтримку російського вторгнення в Україну.

«Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тінатіно Гівіївно, у міжнародний розшук. Згідно з уже усталеною традицією, єдине, про що я хочу вас попросити – знайти хороших юристів і не звертатися за правовою допомогою до тих, хто вас просить поширювати брехливу та шкідливу інформацію. Вони вам правду не скажуть. А правда в тому, що при спробі перетину кордону інших держав ви будете затримані компетентними органами з метою екстрадиції в Україну», – заявивла Венедіктова.

За її словами, прокурори, проаналізувавши контент Telegram-каналу Канделакі, «вкрай здивувалися», що вона є «одним із ключових поширювачів ідей та гасел кремлівської військової машини».

У день вторгнення Росії в Україну Канделакі у мережі написала таке: «Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті одіозні депутати Верховної Ради, політики України, які за вісім років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського світу, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Операція якрах почалася, чесно кажучи, рівно 8 років, як минуло, після Майдану 14-го року».

За даними Венедіктової, понад 40 громадян Росії будуть притягнуті до відповідальності за підтримку агресії Росії щодо України.

Напередодні Офіс генерального прокурора отримав дозвіл на арешт російського співака Олега Газманова за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.