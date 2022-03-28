Учасники переговорів щодо війни РФ проти України могли бути отруєні хімречовиною, зокрема Абрамович – ЗМІ

Журналісти видання Wall Street Journal та розслідувачі групи Bellingcat та The Insider стверджують, що на переговорах української та російської делегацій щодо війни РФ проти України в ніч з 3-го на 4 березня у Білорусі троє учасників мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

За даними джерел WSJ, отруєння було організоване Москвою з метою зірвати переговори. Джерела допускають отруєння хімічною або біологічною речовиною або за допомогою електромагнітного випромінювання.

За даними The Insider, метою Кремля був не сам зрив переговорів, а атака на Романа Абрамовича. Два інші учасники постраждали лише тому, що після переговорів ночували з ним в одному помешканні, вказує видання.

The Insider і Bellingcat пишуть, що отруєння відбулося після переговорів – вночі троє членів української делегації, які були в одному помешканні, включно з Романом Абрамовичем і українським депутатом Рустемом Умеровим, відчули симптоми нездужання – печіння очей і шкіри. Повідомляється, що Абрамович на кілька годин втратив зір. Симптоми не проходили до ранку, після чого розпочалося поступове покращення.

Зараз усі троє почуваються нормально. Наступного дня після отруєння вони здали аналізи, які за допомогою Bellingcat були передані фахівцям з хімічної зброї.

Розслідувачі зазначають: отруйну речовину встановити поки не вдалося, проте експерти схиляються до того, що це було отруєння хімічною речовиною. Розглядається також гіпотеза опромінення мікрохвилями.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що всі члени переговорної групи наразі працюють у звичному режимі.

«В інформаційному просторі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах», – наголосив Подоляк, коментуючи інформацію про отруєння учасників переговорів, «24 каналу».

Сам Умеров у фейсбуці запевнив, що з ним усе гаразд, а інформацію про отруєння поширюють «сумнівні ЗМІ».

The Insider та Bellingcat пишуть, що продовжують розслідування.

Раніше повідомлялося, що наступний раунд переговорів щодо припинення війни між представниками України та Росії має відбутися 28-30 березня у Туреччині.