Подоляк про «Стамбульський раунд» переговорів: обговорюють гарантії безпеки для України

Переговори в Стамбулі тривають, повідомив 29 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який входить до української делегації. Про це він розповів, зокрема, на проміжному брифінгу.

«Зараз йдуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань, ключове з них – договір про міжнародні гарантії безпеки для України, і тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні. Другий, не менш важливий блок питань – це питання припинення вогню заради того, щоб ми могли вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися», – доповів Подоляк.

У своєму твітері радник голови ОП повідомив, що переговори стосуються також «ефективних рішень щодо гуманітарних коридорів та гуманітарних конвоїв, дотримання сторонами правил та звичаїв війни».

«Важкі переговори про мир для нашої країни. Стамбульський раунд просто зараз», – прокоментував він.

Раніше цього ж дня Подоляк повідомив про раунд переговорів голів делегацій – голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії та представника російської сторони Володимира Мединського. Переговори стосувалися «фундаментальними положеннями переговорного процесу».

«Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань», – зазначив тоді представник Офісу президента.

Українська і російська делегації вранці 29 березня розпочали переговори віч-на-віч у Стамбулі, Туреччина. Це перший подібний контакт між двома сторонами за понад два тижні.

Зеленський зазначив, що пріоритетами України на переговорах будуть «суверенітет і територіальна цілісність». «Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі», – сказав голова держави 27 березня.

Україна і її західні союзники, як і раніше, скептично ставляться до намірів російського президента Володимира Путіна – вони побоюються, що він може використати переговори як «димову завісу» для поповнення своїх військових сил і планування нового наступу.

Голова російської делегації Володимир Мединський, говорячи про перебіг переговорів, зазначав, що «з другорядних питань позиції зближуються, проте з головних політичних питань ми фактично тупцюємо на місці». Зокрема, за його словами, з питань статусу Донбасу та Криму позиції сторін залишаються «максимально далекими».