«Квартиру Зеленського я б забрала». В окупованому Криму російська влада поклала око на пентхаус сім’ї президента України

Російська влада окупованого Криму заявляє про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час воєнного вторгнення Росії. Серед об’єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Про плани щодо «націоналізації» майна українських громадян у Криму підконтрольна Москві місцева влада заговорила у розпал війни Росії проти України. Підтримку громадянами України своєї країни кримська влада вважає «зрадою» і має намір залучати російські спецслужби до визначення переліку людей, чиє майно необхідно через це «націоналізувати».

«Наразі це зрада»

«Націоналізацію» власності в Криму тих, хто підтримує Україну під час воєнного вторгнення Росії, анонсував російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

«Стосовно тих, хто веде таку роботу, – вважаємо, що нині це зрада відкритим текстом… Звичайно, 100% такі рішення (про «націоналізацію» майна – ред.) ухвалимо. З колегами з ФСБ ми всю ситуацію вивіряємо щодо всіх персонажів. Володимире Андрійовичу (Константинов, речник російського парламенту Криму – ред.), у нас інструмент націоналізації присутній», – заявив він на виїзній нараді в Ялті 23 березня.

Аксьонов стверджує, що потенційні об'єкти, яких може торкнутися «націоналізація», вже визначено.

«Ми обмеження запровадили, і вони (об'єкти – ред.) нікуди від нас уже не втечуть. Повірте, рішення всі будуть ухвалені найближчим часом», – сказав Аксьонов.

Прізвищ власників нерухомості, яку планують «націоналізувати», він не уточнив. Серед тих, кого це може торкнутися, названо президента України Володимира Зеленського, сім'я якого володіє квартирою на південному узбережжі Криму.

«Особисто клопотатиму»

Пропозицію «націоналізувати» квартиру сім'ї Володимира Зеленського в Лівадії та віддати її біженцям з окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України озвучила російським ЗМІ глава російської адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко.

За її словами, це може бути заходом у відповідь на ухвалення закону України, що дозволяє примусово вилучати об'єкти власності Росії та її резидентів у країні без компенсації «через суспільну необхідність», у тому числі воєнну. Таку норму було ухвалено владою України у зв'язку з воєнним вторгненням Росії у країну.

«Хоча ми націоналізацією квартир українських чиновників не займаємося, але ось квартиру Зеленського я б із задоволенням забрала та віддала біженцям із Донбасу, які днями заїхали до Ялти. Поки що це приватна власність, але у разі націоналізації я особисто клопотатиму перед главою республіки (Сергієм Аксьоновим – ред.) про передачу житла дітям із «ДНР». Дуже сподіваюся на позитивний результат», – зазначила вона.

Йдеться, нагадаємо, про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом. Офіційно пентхаус належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода, звернулися до Офісу президента України з приводу ініціативи Яніни Павленко. Чекаємо на відповідь і готові її оприлюднити.

«Імператор» із виглядом на море

Ексклюзивні кадри «Імператора» в Лівадії Крим.Реалії показували раніше.

З кожної квартири в цьому житловому комплексі відкривається краєвид на море та Лівадійський парк. Власникам житла там пропонують скористатися пляжем санаторію «Лівадія», до якого можна спуститися ліфтом або пройти через парк 400 метрів.

У ялтинських агентствах нерухомості Крим.Реалії повідомляли, що у цьому будинку мають квартири представники російської та української естради, політики та успішні підприємці.

Торік Сергій Аксьонов називав Володимира Зеленського «законослухняним і дисциплінованим» платником за квартиру.

«Подяка йому. Наводимо його як приклад. Дивіться, навіть людина не приїжджає, не живе, а оплачує (комунальні послуги – ред.)», – повідомляв він улітку 2021 року.

А вже у грудні минулого року Аксьонов погрожував Зеленському судами через нібито борги за комунальні послуги у лівадійській квартирі.

Раніше Крим.Реалії намагалися перевірити цю інформацію, звернувшись до Офісу президента України. Але там відповіли, що відомство не має такої інформації, оскільки Олена Зеленська не є суб'єктом владних повноважень.

Готельєрам приготуватися

«Націоналізація» приватного майна в Криму торкнеться і власників місцевих готелів, повідомив речник російського парламенту півострова Володимир Константинов. Він також не уточнив ні назв готелів, ні їхніх власників.

Один із таких об’єктів російська влада окупованого Криму виявила на березі моря в Алупці. Там є санаторій із «величезною територією та парковою зоною», повідомила віцепрем'єр російського уряду окупованого Криму Ганна Анюхіна на виїзному засіданні кримського уряду 23 березня.

За її словами, цей санаторій був приватизований ще до 2014 року, потім кілька разів перепродавався, а нинішній власник, як вона висловилася, «швидше за все, має стосунок до того боку (до України – ред.)». Як стверджує Ганна Анюхіна, наразі є низка пропозицій для можливої «націоналізації» оздоровниці.

Вона доручила главі російської адміністрації Ялти прискорити процес проведення кадастрових робіт із виділення земельної ділянки під організацію міського парку та «особисто це питання довести до кінця».