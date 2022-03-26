Погрози і «сірі» схеми: як окупований Крим рятують від санкцій?

Майже місяць окупований Крим живе в умовах нових міжнародних санкцій за масштабне вторгнення Росії в Україну. Підконтрольна Москві влада півострова тривалий час не визнавала впливу цих санкцій на економічну ситуацію в регіоні. Наразі вони вже публічно шукають способи врятувати кримську економіку в умовах санкцій. Що відбувається на півострові, поки Росія воює з Україною, розповідають Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Протягом восьми років з моменту російської анексії Криму його російська влада стверджувала, що міжнародні санкції «не впливають» на ситуацію в регіоні. За ці роки російському бізнесу вдалося знайти лазівки, що дозволяють оминати багато санкційних обмежень і постачати на півострів товари іноземного виробництва.

Нові міжнародні санкції, запроваджені проти Росії через її масштабне вторгнення в Україну, змушують кримських чиновників публічно визнавати, що ці обмеження значно впливають на ключові соціальні та економічні сфери в Криму.

«Рятувальники» Криму

Першими відчутними наслідками санкцій у Криму стали ціни, що різко підскочили, на товари і продукти. Експерти називають це наслідком падіння курсу російського рубля щодо іноземних валют, а також ізоляції Росії в Європі, яка розірвала багато логістичних зв'язків із цією країною.

Російська ж влада Криму майже місяць переконувала жителів півострова, що високі цінники у магазинах – результат не міжнародних санкцій, а «спекуляцій» місцевих торгових мереж. У той же час чиновники на папері санкційний тиск визнавали.

На початку березня російський голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) своїм розпорядженням створив регіональний штаб із підвищення стійкості економіки півострова в умовах санкцій.

Згідно з документом, цей штаб створено для «забезпечення постійного моніторингу реального сектора економіки, зокрема оцінки поточного фінансового стану системотворчих підприємств, що мають регіональне значення».

До складу штабу включені сам Аксьонов, прем'єр російського уряду Криму Юрій Гоцанюк, віцепрем'єри та профільні міністри – лише понад два десятки людей.

Але навіть після створення цього штабу російський глава Криму та інші чиновники продовжували заявляти, що зростання цін на півострові – результат «спекуляції» місцевих торгових мереж. Сергій Аксьонов закликав їх «пам'ятати про те, що сьогодні не той час», і що «паразитувати в такий час не можна».

Про вплив міжнародних санкцій на цінову ситуацію в Криму російська влада регіону почала публічно говорити лише наприкінці березня, коли спроби стримування цін адміністративними методами не виправдалися. Продукти і товари в магазинах не подешевшали, а ажіотаж навколо окремих продуктів у багатьох магазинах зберігається.

У такій ситуації чиновники вдаються до публічних погроз бізнесу, якщо він не знизить ціни.

«Бізнес все одно знайде обхід усіх санкцій»

У середині березня у кримському уряді затвердили регіональний план щодо пом'якшення наслідків міжнародних санкцій на півострові, підтримки економіки та кримчан. Серед заходів – забезпечення адаптації бізнесу до «нових економічних умов і стабілізації соціально-економічної ситуації», повідомляла 16 березня віцепрем'єр російського уряду окупованого Криму Ірина Ківіко.

У рамках підтримки економіки в умовах санкцій кримська влада орієнтується на політику сусідньої Росії, де, за словами Ірини Ківіко, ухвалено три пакети заходів і понад 300 документів. У Криму представникам малого кримського бізнесу вона пообіцяла мораторій на перевірки до кінця 2022 року, кредитні канікули для 70 видів підприємницької діяльності, антикризові програми, відтермінування повернення субсидій для промислових підприємств, автоматичне продовження ліцензій і дозволів на діяльність до кінця 2022 року та багато інших заходів.

Крім того, в російському уряді Криму відкрили «гарячі лінії» з питань, пов'язаних з імпортозаміщенням, розривом логічних ланцюжків, пов'язаних із постачанням запчастин і комплектуючих на імпортне обладнання, яке вже встановлено на промислових підприємствах. Сергій Аксьонов упевнений, що кримський бізнес зможе оминути всі санкції.

«Я знаю, що бізнес все одно знайде обхід усіх санкцій, щоб купувати, продавати чи виробляти. Знайдуть варіанти, я в цьому впевнений», – сказав він на засіданні регіонального штабу щодо підвищення стійкості економіки півострова за умов санкцій.

Імпортозаміщення у лікарнях

Пріоритетом для кримської влади сьогодні є утримання цін на продукти та ліки, а також заходи щодо імпортозаміщення, каже Сергій Аксьонов.

«Крим – один із провідних регіонів у країні (Росії – ред.), де найбільша кількість заходів соціальної підтримки. Так сталося ще з 2014 року. Тому ми повинні якісно рухатися та дивитися, кому яка підтримка потрібна. Закликаю кримчан звертатися на «гарячі лінії» Ради міністрів Криму з усіх питань, пов'язаних з антисанкційною та антикризовою підтримкою», – каже він.

У рамках санкційного тиску російська влада Криму змушена переорієнтувати медичну сферу півострова на російські ліки.

Найближчим часом препарати іноземного виробництва, постачання яких до Росії припинено, замінять на російські аналоги, повідомила віцепрем'єр російського уряду Криму Олена Романовська.

«Медичним установам, що входять до системи обов'язкового медичного страхування, дозволено збільшувати авансування на придбання медичних препаратів і медвиробів, не прив'язуючись до плану фінансування, який затверджено. Тобто вони можуть великі партії препаратів закупити, щоб вони були у наших медустановах. Сьогодні організовується система диспансеризації наших громадян, де застосовуються імпортні препарати. Це потрібно, щоб нашим громадянам було виписано вітчизняні аналоги. Особливо це стосується онкологічних хворих і пацієнтів із цукровим діабетом», – зазначила вона на засіданні штабу 21 березня.

«Не все так погано»?

До моніторингу цін на продукти і товари у Криму приєднуються місцеві політичні сили. Представники кримської організації російської партії «Справедливая Россия» закликають кримчан і гостей півострова проводити власний моніторинг вартості продуктів та надсилати фото з «несправедливими цінами» партійцям. Ті своєю чергою обіцяють вносити цю інформацію на спеціальний сайт.

Незважаючи на те, що в Криму під тиском санкцій зараз відбуваються глобальні зміни на ринку і в соціальній сфері, спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов стверджує, що ситуація на півострові наразі «не така драматична і за фактом не так усе погано». На те, що в Криму «все вибудується», сподівається і Сергій Аксьонов.