Євросоюз планує розглянути заходи, які закриють прогалини в санкціях проти Росії

Європейський союз наступного тижня планує розглянути пакет заходів, які перекриватимуть можливості обходити санкції проти Росії, запроваджені раніше. Про це повідомив 1 квітня редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

«Європейська Комісія наступного тижня презентує державам-членам ЄВ так званий «пакет відповідності», який має закрити шпарини в попередніх чотирьох пакетах санкцій, запроваджених проти Росії від початку війни в Україні», – повідомив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив 21 березня, що п’ятий пакет санкцій Європейського Союзу наразі перебуває в роботі.

Європейський Союз наразі запровадив вже чотири пакети санкцій проти Росії на тлі повномасштабної агресії проти України.

Водночас представники української влади неодноразово закликали посилювати санкційний тиск на Москву.