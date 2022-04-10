Кулеба прокоментував призначення Москвою нового генерала керівником сил вторгнення

Початковий план російської війни проти України «провалився», і лише «історія покаже, чий план переважить» після того, як Росія призначила нового генерала керівником сил вторгнення. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у програмі американського телеканалу NBC Meet the Press, яка вийшла в ефір 10 квітня.

На прохання прокоментувати призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова Кулеба сказав: «Тепер у них інший план, а у нас свої». «Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на переконанні, що ми виграємо в цій війні і звільнимо наші території», – наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 10 квітня в програмі Fox News Sunday, що зміна персоналій у російських військах «показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні». Псакі назвала Дворнікова відповідальним за «звірства, які ми бачили в Сирії», і сказала, що Сполучені Штати продовжують працювати з українськими чиновниками, щоб переконатися в наявності у Збройних сил України зброї та іншої допомоги, необхідних для успіху на полі бою.

Як пише Бі-Бі-Сі, однією з причин проблем, які виникли у РФ під час вторгнення в Україну, стала погана координація між військами різних російських військових округів. Генерал Дворніков повинен змінити цю ситуацію і досягти кращої координації.

Також у повідомленні йдеться про те, що на Заході переконані, що російським військам поставлено завдання досягти якогось успіху в Україні до 9 травня, коли в Росії відзначають день Перемоги – у тому числі парадом у Москві за участю президента Володимира Путіна. Цим може бути пояснена прискорена підготовка до наступу на Донбасі після виведення російських військ із півночі України. При цьому зазначається, що «успіхом» можуть бути визнані і прийнятні для керівництва Росії результати переговорів.

Міноборони Росії повідомлення про зміну командувача не коментувало. Воно також не повідомляло, хто командував військами після початку вторгнення 24 лютого.

За даними Пентагону, Росія зараз має в своєму розпорядженні приблизно 80-85 відсотків бойової потужності, зосередженої перед вторгненням. У Пентагоні стверджують, що угруповання можуть поповнити ще близько 60 тисяч військовослужбовців, можливо, за рахунок резервістів. Міноборони Росії стверджує, що у війні в Україні беруть участь лише офіцери та військовослужбовці-контрактники.